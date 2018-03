Krankes Katzen-Auge lieber mit Tropfen behandeln

Auch wenn sie es nicht mögen: Die Augeninfektion einer Katze ist am besten mit Tropfen zu behandeln. Tierärzte erklären den Grund, und wie Halter die Tropfen am besten verabreichen.

Katzen haben häufig Probleme mit entzündeten Augen. Tropfen und Salben können dann helfen.

Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Infekte oder Verletzungen am Auge sind bei Katzen keine Seltenheit. Tropfen und Salben sind dann einer Tablettentherapie vorzuziehen.

Zwar haben Halter oft das Problem, dass sich die Tiere gegen die Behandlung sträuben. Antibiotika in Tabletten- oder Spritzenform haben bei Augeninfektionen aber den Nachteil, dass sie meist nicht in ausreichender Konzentration in der Tränenflüssigkeit angereichert werden und damit auch kaum Wirkung erzielen, erklärt der Bundesverband Praktizierender Tierärzte.

Eine regelmäßige Behandlung mit Augentropfen und -salben ist für den Erfolg entscheidend. Am besten hält eine Person die Katze fest, die andere verabreicht das Medikament. Flüssige Mittel können direkt ins Auge getropft werden. Salben werden ebenfalls direkt auf das Auge gebracht. Danach schließt man die Lider des Tieres, um die Salbe zu verteilen. Salben müssen weniger häufig als Tropfen gegeben werden, da sie länger im Auge haften.