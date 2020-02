Berlin

Kramp-Karrenbauer kündigt Rückzug an – Kritik an Ämtertrennung

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und auch die Parteiführung in absehbarer Zeit abgeben. Das kündigte sie nach den Verwerfungen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen völlig überraschend in Berlin an. Sie räumte ein, dass die – von Kanzlerin Angela Merkel beförderte – Aufteilung der Ämter ein Fehler gewesen sei. Damit droht der CDU ein neuer Machtkampf, der auch die Kanzlerin in Bedrängnis bringen und Auswirkungen auf die große Koalition haben könnte. Die SPD forderte Klarheit über den weiteren Kurs des Regierungspartners.