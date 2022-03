Mainz

Bundesliga

Kramer nimmt Profis in die Pflicht: «Spiegel vorhalten»

Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer hat seine Profis nach der 0:4-Schlappe beim FSV Mainz 05 in die Pflicht genommen. «Jeder einzelne Spieler will nächstes Jahr Bundesliga spielen. Und das muss ich sehen. Im Spiel muss ich das anders sehen als heute», sagte Kramer am Samstag nach der vierten Niederlage ohne eigenes Tor in Serie. Weil Hertha BSC und der VfB Stuttgart zeitgleich ihre Heimspiele gewannen, sind die Ostwestfalen auf Tabellenplatz 17 abgerutscht.