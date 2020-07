Urbach

Kraftstoffdiebstahl

Dieseldiebstahl aus LKW Urbach – Vermutlich in der Nacht vom Donnerstag, 23.07. auf den Freitag, 24.07. wurden auf einem Firmengelände in der Märkerstraße in Urbach aus zwei abgestellten LKW durch bislang unbekannte Täter Diesel-Kraftstoff gestohlen.