Kraft-Kur für das Drehmoment-Monster – Neue Triumph Rocket-Generation

Triumph hat seine Rocket 3 R und Rocket 3 GT in die Kraftkammer geschickt und präsentiert sie nun für die Saison 2024 mit noch dickeren Muckis

Triumph hat seine Rocket 3 R und Rocket 3 GT in die Kraftkammer geschickt und präsentiert sie nun für die Saison 2024 mit noch dickeren Muckis Foto: Triumph

Anzeige

SP-X/Hickley. Triumph hat seine Rocket 3 R und Rocket 3 GT in die Kraftkammer geschickt und präsentiert sie nun für die Saison 2024 mit noch dickeren Muckis. Der 2,5 Liter-Reihendreizylindermotor leistet neuerdings mit 134 kW/182 PS bei 7.000 U/min volle 15 PS mehr als zuvor. Das ohnehin mächtige Drehmoment von 221 Nm wächst auf 225 Nm bei 4.000 U/min. Für die höhere Maximalleistung muss das Großkolbentriebwerk allerdings 1.000 zusätzliche Kurbelwellenumdrehungen pro Minute absolvieren. Trotz der Mehrleistung sinkt der Normverbrauch von 7,0 auf durchschnittlich 6,6 Liter pro 100 Kilometer, meldet Triumph. Im Zuge der Modellüberarbeitung werden verschiedene Bauteile geschwärzt, auch erhalten Rocket 3 R und Rocket 3 GT nun den Beinamen „Storm“. Ebenfalls neu sind die Aluminiumgussräder in einem Zehnspeichendesign; sie sind nach Werksangaben leichter als die bisherigen Räder und reduzieren damit die ungefederten Massen, was das Einlenkverhalten verbessert und die Agilität steigern soll.

Triumph hat seine Rocket 3 R und Rocket 3 GT in die Kraftkammer geschickt und präsentiert sie nun für die Saison 2024 mit noch dickeren Muckis Foto: Triumph

Im Zuge der Weiterentwicklung erhöht Triumph auch die Preise, und zwar um jeweils 1.250 Euro. Die Rocket 3 Storm R ist nun ab 25.900 Euro erhältlich, die Rocket 3 Storm GT kostet ab 26.700 Euro. Beide Versionen sind ab sofort erhältlich.

Im Zuge der Weiterentwicklung erhöht Triumph auch die Preise, und zwar um jeweils 1.250 Euro. Die Rocket 3 Storm R ist nun ab 25.900 Euro erhältlich, die Rocket 3 Storm GT kostet ab 26.700 Euro Foto: Triumph

Ulf Böhringer/SP-X