Kradfahrer muss PKW ausweichen und stürzt.

Am Sonntag,13.06.2021, kam es gegen 22:00 Uhr in der Gemarkung Neumagen-Dhron auf dem sogenannten „Fuchsberg“ zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Dieser befuhr mir seinem Krad den asphaltierten Verbindungsweg zwischen der l 50 und der B 53, als ihm drei schwarze PKW auf dem schmalen Weg entgegen kamen. Der Kradfahrer musste nach rechts ausweichen und stürzte. Hierbei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Die PKW fuhren anschließend weiter.

Der Kradfahrer wurde von Bekannten ins Krankenhaus gebracht und zeigte den Unfall erst am Montagabend bei der Polizei an.



Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues, 06531-95270



