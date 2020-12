Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 21:47 Uhr

Monaco

Ligue 1

Kovac will in Monaco „Aufzug wieder nach oben schicken“

Niko Kovac will die AS Monaco auf ein internationales Niveau und zurück in die Spitzengruppe der französischen Fußball-Liga führen. Das kündigte der frühere Meistercoach des FC Bayern bei seiner Vorstellung im Fürstentum an.