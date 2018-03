Aus unserem Archiv

Paris

Die Weltgemeinschaft wird sich voraussichtlich auf einer Konferenz am 25. Januar in Montreal über den Wiederaufbau Haitis abstimmen. Das sagte der französische Außenminister Bernard Kouchner. Die Vertreter der EU-Regierungen reden heute in Brüssel auch über mittelfristige Hilfe für den karibischen Inselstaat. Die EU-Staaten wollen ihre Hilfe für das von einem Erdbeben stark zerstörte Haiti dafür besser koordinieren.