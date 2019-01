Westeuropa hat in Sachen Korruption beinahe eine weiße Weste. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird zwar etwas kritischer bewertet als zuvor – doch das ist nichts im Vergleich zu anderen.

Berlin (dpa). Korruption und Bestechung nehmen einer Umfrage zufolge in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen in Deutschland zu. Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft stuften die Bundesrepublik im Korruptionsindex von ...