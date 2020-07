Der am 11.07. 2020 um 17.59 Uhr gemeldete Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer ereignete sich nicht in Berschweiler bei Kirn, sondern in der Gemarkung Bruschied.

Bruschied (ots). Der am 11.07.2020 um 17.59 Uhr gemeldete Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer ereignete sich nicht in Berschweiler bei Kirn, sondern in der Gemarkung Bruschied. Wir bitten um Entschuldigung.



