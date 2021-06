Kontrolle Reisebus – Bundespolizei nimmt Gambier in Gewahrsam

Der ausweislose Jugendliche gab an, in Freiburg zugestiegen zu sein und nach Bremen reisen zu wollen.



Eine polizeiliche Überprüfung ergab eine Ausschreibung des Polizeireviers Lahr zur Ingewahrsamnahme – Vermisst.

Der Junge wurde, nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendeinrichtung des Landkreises Ortenau, dem Jugendamt Stadt Trier übergeben. Weitere Maßnahmen erfolgen in Zuständigkeit der beiden Jugendämter.



