Kontrolle: Alle Fahrer mit Winterreifen unterwegs

Verkehrskontrollen hinsichtlich der vorgeschriebenen Winterbereifung hat die Polizei am Mittwochmittag in der Bahnallee und in der Straße „Allmannshausen“ in Montabaur vorgenommen.

Denn in der Vergangenheit hätten die Beamten feststellen müssen, dass bei Verkehrsunfällen unter winterlichen Straßenverhältnissen gelegentlich noch Sommerreifen montiert waren. Bei der Kontrolle am Mittwoch konnten die Polizisten „erfreulicherweise keine Verstöße bezüglich der Bereifung feststellen“, wie es im Polizeibericht heißt. Meist seien Mängel an den Fahrzeugen in Form von defekter Beleuchtung oder fehlender Dokumente festgestellt worden. Um 12.45 Uhr wurde ein Auto in „Allmannshausen“ kontrolliert, dessen 55-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sie war ihm entzogen worden. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.