Kontakt zur Theatergruppe – Bildband erschienen

Wer noch Fragen hat und Kontakt zur Theatergruppe aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail an info@sotheater-diez.de oder telefonisch bei Sabine Ferger unter 0160/937.374 76 tun. Über diesen Weg kann man auch den gerade erschienenen tollen Bildband „Unsere Jahre 2011–2023“ zur Geschichte des SOTheaters beziehen – am besten gegen eine kleine Spende, die der wichtigen kulturellen Arbeit des Vereins zugutekommt.