Kontakt aufnehmen

Weitere Informationen zu „Liebe und Sex – Empowerment all inclusive“ gibt es bei Pro Familia unter Telefon 06431/269 20 oder per E-Mail an limburg@profamilia.de. Hier können sich auch alle für das Sommerfest am Freitag, 30. August (von 16 bis 21 Uhr bei der Lebenshilfe in Diez) anmelden.