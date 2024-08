Ein Feuerwerk ist über dem Konzertstadion vom Aussichtshügel Riemer Park beim ersten von zehn Konzerten der britischen Sängerin Adele in München zu sehen. (zu dpa: «Konfrontation mit Adele-Fan: Sicherheitsleute in U-Haft»)

Ein Feuerwerk ist über dem Konzertstadion vom Aussichtshügel Riemer Park beim ersten von zehn Konzerten der britischen Sängerin Adele in München zu sehen. (zu dpa: «Konfrontation mit Adele-Fan: Sicherheitsleute in U-Haft») Foto: Felix Hörhager/DPA

Anzeige

München (dpa) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Besucher eines Adele-Konzerts in München sitzen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Untersuchungshaft. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei in München auf Anfrage mit.

Aus noch ungeklärten Gründen sei es am Freitagabend unmittelbar vor dem Konzertbeginn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Nordiren und den Sicherheitsdienstmitarbeitern gekommen. Dabei wurde der Konzertbesucher verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und der detaillierte Tathergang seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Für die zehn Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt der 36-jährigen Sängerin Adele («Rolling in the Deep», «Hello», «Easy on me») wurde ein eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pop-up-Stadion aufgebaut. Es ist das erste Mal seit 2016, dass die Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Gewinnerin auf dem europäischen Festland auftritt.