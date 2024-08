Mario Vuskovic, Fußballprofi vom Zweitligisten Hamburger SV, hat zur dritten Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Platz genommen. Nach der ausgeweiteten Doping-Sperre will der HSV Vuskovic weiter unterstützen. (zu dpa: ««Komplexe Situation»: HSV will Vuskovic weiter unterstützen»)

Mario Vuskovic, Fußballprofi vom Zweitligisten Hamburger SV, hat zur dritten Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Platz genommen. Nach der ausgeweiteten Doping-Sperre will der HSV Vuskovic weiter unterstützen. (zu dpa: ««Komplexe Situation»: HSV will Vuskovic weiter unterstützen») Foto: Arne Dedert/DPA

Hamburg (dpa). Nach der bitteren Nachricht um den bis 2026 wegen Dopings gesperrten Fußballprofi Mario Vuskovic will der Hamburger SV den Kroaten weiter unterstützen. «Wir werden Mario nicht fallenlassen», sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in einem Vereinsinterview. «Es geht in erster Linie um den Jungen», bekräftigte Trainer Steffen Baumgart. Er stellte vor der Partie gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag (13.00 Uhr/Sky) klar: «Es ist natürlich klar, dass es alle mitnimmt.»

Der sichtlich um Worte ringende Coach sprach nach dem am Dienstag bekanntgewordenen und für Vuskovic negativ ausgefallenen Urteil im Berufungsprozesses vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas von einer «emotionalen Reise». «Auf das hier fällt es mir schwer, mich vorzubereiten und die richtigen Worte zu finden», sagte Baumgart.

Medien: Verein muss Vertrag auflösen

Fußball: 2. Bundesliga, Hannover 96 – Hamburger SV, 3. Spieltag, Heinz von Heiden-Arena. Hamburgs Trainer Steffen Baumgart ist vor dem Spiel im Stadion. Nach der ausgeweiteten Doping-Sperre will der HSV Abwehrspieler Mario Vuskovic weiter unterstützen. (zu dpa: ««Komplexe Situation»: HSV will Vuskovic weiter unterstützen») Foto: Swen Pförtner/DPA

Der Verein ist schockiert. Zuletzt hatte ein Medienbericht des «Hamburger Abendblatt» angedeutet, dass der HSV den Vertrag mit Vuskovic wohl auflösen müsse. Zudem stehen auch Schadenersatzansprüche gegen Vuskovic vonseiten des Clubs zur Debatte.

Finanzvorstand Eric Huwer sagte in dem Interview, dass «in einer so komplexen Situation» keine übereilten Entscheidungen getroffen werden dürften. «Wir müssen akzeptieren, dass die Berufung von Mario vor dem Cas keinen Erfolg hatte und die Möglichkeit weiterer Rechtsmittel sehr eingeschränkt ist.»

Vuskovic hatte sich in den sozialen Netzwerken nach dem Urteil zu Wort gemeldet und erneut seine Unschuld beteuert. «Ich habe nichts Falsches getan und ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich meine Unschuld bewiesen habe», teilte er bei Instagram mit.