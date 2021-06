Komplettentwendung von PKW-Rädern

Speicher und Herforst (ots) – In der Nacht vom 22.06.2021 auf den 23.06.2021 kam es in der Ortslage Speicher bei dem Autohaus Schneider und in Herforst bei dem Autohaus Euler, Military Sales, zur Komplettentwendung von vier PKW-Rädern an jeweils einem PKW.