Komplettentwendung Leichtkraftrad

Das Leichtkraftrad habe verschlossen auf dem trinkgut-Parkplatz in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich gestanden.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Leichtkraftrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



