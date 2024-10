München

Fußball-Bundesliga

Kompany bleibt standfest: «Müssen weiter dominant sein»

Von dpa

i Fußball: Champions League, FC Barcelona - Bayern München, Vorrunde, 3. Spieltag, Olympiastadion. Trainer Vincent Kompany von München reagiert am Spielfeldrand. (zu dpa: «Kompany bleibt standfest: «Müssen weiter dominant sein»») Foto: Sven Hoppe/DPA

Nach dem 1:4 in Barcelona ist das Spiel in Bochum «ganz wichtig» für die Bayern. Das sagt der Trainer. An seinem Weg zweifelt Vincent Kompany nicht – und erhält Unterstützung vom Sportdirektor.