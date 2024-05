Kommunalpolitiker und Landwirt mit Herzblut

Walter Kill wurde am 22. April 1968 in Ochtendung geboren, lebt seitdem in Kruft. Nach der Mittleren Reife machte er eine dreijährige Lehre zum Landwirt. Es folgten zwei Semester an der Fachschule mit dem Abschluss Landwirtschaftsmeister. Mit Sohn Mathias betreibt er den Katharinenhof, Schwerpunkt Ackerbau. Ein zweites Standbein bildet die Hühnerfreilandhaltung mit Direktvermarktung im Hofladen.