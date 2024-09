15.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Borussia Dortmund, 30. Spieltag in der Veltins Arena. Der ehemalige Schalke-Spieler Raul lächelt während eines Interviews. Der spanische Fußball-Club FC Villarreal will Raul angeblich als Trainer verpflichten. (zu dpa: «Kommt Raúl zurück? Schalke kommentiert Trainergerüchte»)

15.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Borussia Dortmund, 30. Spieltag in der Veltins Arena. Der ehemalige Schalke-Spieler Raul lächelt während eines Interviews. Der spanische Fußball-Club FC Villarreal will Raul angeblich als Trainer verpflichten. (zu dpa: «Kommt Raúl zurück? Schalke kommentiert Trainergerüchte») Foto: Ina Fassbender/DPA

Anzeige

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 kokettiert mit dem Gerücht über ein Interesse an Raúl als neuem Trainer. «Seitdem er hier war, höre ich immer seinen Namen, sobald jemand entlassen wird. Natürlich ist Raúl ein Name, der begeistert. Das ist normal, dass ihr euch automatisch mit dem Namen beschäftigt – und wir es vielleicht auch tun», sagte Schalkes Kaderplaner Ben Manga am Dienstag. Manga bestätigte sogar, dass er zuletzt in Madrid gewesen sei. «Aber nicht wegen Raúl», fügte der 50-Jährige an.

Seit der Trennung von Karel Geraerts am vergangenen Wochenende halten sich die Gerüchte um eine Verpflichtung des Spaniers beim kriselnden Fußball-Zweitligisten hartnäckig. Raúl hatte von 2010 bis 2012 für Schalke gespielt. Aktuell arbeitet er als Trainer im Nachwuchs von Real Madrid. «Würden wir uns mit dem Namen nicht beschäftigen, dann sagt ihr ja: Der wäre vielleicht gekommen, und ihr habt euch damit noch nicht mal beschäftigt», sagte Manga. Ob der Ex-Stürmer aber nun tatsächlich ein Thema sei oder nicht, konnte Manga nicht sagen. «Das ist jetzt schwer zu sagen», meinte er.