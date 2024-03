Plus VG Kirner Land Kommentar zum Abwasserpreis: Angst macht sich im Kirner Land breit Von Robert Neuber i Robert Neuber Foto: Jens Weber/MRV Lesezeit: 1 Minute Die Ratssitzung in Hochstetten-Dhaun hat sehr deutlich gemacht: Die Bürger sind nicht nur in Sorge, sie haben Angst. Es geht nicht um ein paar Euro hier oder dort. Es geht um viel mehr.

Vorneweg: In der Ratssitzung von Hochstetten-Dhaun wurde heftig, emotional, aber sehr fair debattiert, was die neuen Abwasserberechnungen angeht. Das war sehr beeindruckend. Es wurden Argumente und Begründungen ausgetauscht. In den sozialen Medien hingegen gibt es keine Glacé-Handschuhe mehr. Hier wird verbal gewütet, und es wird schon zu Demos aufgerufen – am ...