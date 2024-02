Plus Boppard Kommentar zu Weinfest-Ideen: Stadt Boppard sollte Konzept für Zukunft neu aufstellen Das Weinfest in Boppard soll mit einem einheitlicheren Erscheinungsbild daherkommen. Darüber war man sich im Tourismusausschuss recht einig. Aber wie? Dazu gab es verschiedene Ideen, nicht alle sind neu. Unser Kommentar: Von Suzanne Breitbach

In Boppard dreht man sich im Kreis. Vor mehr als 16 Jahren hatte der damalige Leiter der Tourist-Information, Peter Adler, ein fertiges Konzept in der Tasche, das er den Winzern in einer Besprechung präsentierte. Pagodenzelte sollten einheitlich auf dem Marktplatz aufgestellt werden. Dem Wein sollte so mehr Wertigkeit entgegengebracht werden ...