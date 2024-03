Plus Koblenz

Kommentar zu den leer stehenden Bima-Wohnungen: Nach den schlechten gibt es gute Nachrichten

Exakt 312 leer stehende Wohnungen in Koblenz: Als ich diese Zahl von der Bima genannt bekommen habe, habe ich fast Schnappatmung bekommen. 312 Wohnungen, oft sogar große, in guter Lage! 312 Familien, also etwa 1000 oder mehr Menschen, die verzweifelt nach Wohnungen suchen, könnten schon seit Jahren eine Lösung für ihr Problem haben. Das ist wirklich nicht gut gelaufen.