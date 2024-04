Plus Kommentar: Fast schon ein tragisches Versäumnis Von Kurt Knaudt i Kurt Knaudt Foto: RZ Die Mitglieder von Räten und Ausschüssen können sehr dünnhäutig und stur reagieren, wenn sie das Gefühl haben, im Vorfeld von Entscheidungen nicht ausreichend einbezogen zu werden. Diese Erfahrung mussten die Verantwortlichen des Wasserzweckverbandes beim Infoabend in der Messe Idar-Oberstein machen. Lesezeit: 1 Minute

Sie haben unterschätzt, dass es bei einem solch wegweisenden Schritt wie der „Ehe“ mit den Stadtwerken Trier vor allem auf zwei Dinge ankommt: so viel Kommunikation und so viel Informationen wie möglich. Es war eine blauäugige Fehleinschätzung, sich darauf zu verlassen, dass die Mitglieder der Verbandsversammlung, in der diese Partnerschaft ...