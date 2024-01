Kommentar: Die Zeit des Schweigens ist vorbei

Kommentarbild Ralf Grün Foto: Jens Weber/MRV

Das lag weniger am Programm, schon gar nicht am in Teilen als rechtsextrem eingestuften Personal, sondern vor allem an den Fehlern von Parteien in Regierungsverantwortung – und das nicht erst in der Regierungszeit der „Berliner Ampel“. Bei diesen geht es um richtungsweisende politische Entscheidungen, aber auch um den Umgang mit der AfD selbst. Und Fehler sind auch gemacht worden, wenn es darum ging, die breite Bevölkerung mitzunehmen.

Doch die AfD als Problemlöserin? Ganz sicher nicht. Mit ihr fangen weit schwerwiegendere Probleme erst an, wie die Enthüllungen der Correctiv-Journalisten zeigen. Nicht umsonst machen nun neben den Parteien auch Wirtschaft, Sozialverbände und Kirchen mobil. Der sogenannten schweigenden Mehrheit ist nun endgültig ein Licht aufgegangen, Proteste gegen die AfD, wohin man schaut. Menschen melden sich laut zu Wort, sie lehnen diese Geisteshaltung ab, auch in Bad Neuenahr und Sinzig.