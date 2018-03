KOMMENTAR: Den Idarkopf mal schnell überholt

Aus unserem Archiv

Nicht nur die einheimischen Mountainbiker wird es freuen: Die Planer am Erbeskopf haben die am Luftlinie keine 20 Kilometer entfernten Idarkopf aus dem Windschatten heraus überholt – aber das ist auch keine Überraschung: Während man bei Stipshausen mit großem Aufwand Bebauungspläne aufstellen und eine Nutzung mitten in geschützten FFH-Flächen realisieren muss, ist das Ski- und Freizeitgebiet am Erbeskopf für diese Art von Nutzung bereits vorgesehen. Dass Lift, Gastronomie, Parkplätze, Toiletten etc. schon vorhanden sind, macht das Vorhaben natürlich ebenfalls deutlich einfacher. Zudem geht es um eine ganz andere Größenordnung.