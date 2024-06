Plus

Kommentar: Beigeordnetenfrage ist die Feuerprobe

So ein Chaos, hat es selten gegeben bei einer Kommunalwahl. So unangenehm die Geschichte für Verwaltung, OB und die Fraktionen auch ist: Wenn vom Land zur Verfügung gestellte Software streikt und der Kundendienst nicht erreichbar ist, wird es eng. Das Land ist hier in der Pflicht, sich zu erklären.