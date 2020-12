Weltcup in Österreich

Kombiniererin Geraghty-Moats gewinnt Premiere in Ramsau

Ramsau am Dachstein (dpa) – Tara Geraghty-Moats aus den USA hat die Weltcup-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich in Ramsau am Dachstein vor Gyda Westvold Hansen aus Norwegen und Anju Nakamura aus Japan durch.