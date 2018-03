Kombinierer verpassen Sieg – Rydzek Zweiter

Nach dem abgesagten Weltcup in Estland starten die Kombinierer mit einem Podestplatz von Vierfach-Weltmeister Rydzek ins Olympia-Jahr 2018. Teamkollege Frenzel muss erneut abreißen lassen. Vier Wochen vor Pyeongchang sind die Norweger Konkurrenten auf Augenhöhe.

Kombinierer Johannes Rydzek beim Springen.

Foto: Georg Hochmuth – dpa

Val di Fiemme (dpa) – Johannes Rydzek schob die Skispitze mit letzter Kraft über die Ziellinie und war nach Platz zwei im herrlichen Sonnenschein von Val di Fiemme erleichtert.

Zwar haben die deutschen Nordischen Kombinierer zum Jahresauftakt den erhofften dritten Weltcup-Sieg in Serie verpasst, in Rydzek aber erneut einen Athleten aufs Podest gebracht. Der Vierfach-Weltmeister musste sich nach einem Sprung von der großen Schanze und einem 10-Kilometer-Lauf nur dem Norweger Jörgen Graabak geschlagen geben, der mit 18 Sekunden Vorsprung siegte. Rang zwei sicherte sich Rydzek mit gerade einmal 0,1 Sekunden vor dem Österreicher Lukas Klapfer.

„Wir sind mit gemischten Gefühlen in dieses Rennen gegangen. Eigentlich bin ich mit dem Ausgang sehr zufrieden“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Hinter Rydzek, der auch im Gesamtweltcup bester Deutscher ist, landeten noch Fabian Rießle (7.) und Eric Frenzel (9.) vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in den Top Ten. „Für den Einstieg ist es ganz gut. Jetzt hoffen wir, dass wir uns für die weiteren beiden Wettkämpfe gut erholen können“, sagte Weinbuch im ZDF.

In Val di Fiemme, dem WM-Ort von 2013, zeigte sich einmal mehr das Bild, das in diesem Winter schon öfter zu beobachten war: Die deutschen Kombinierer sind nicht mehr das Maß der Dinge wie in den Vorjahren, sondern sie müssen sich jeden Podestplatz hart erarbeiten. Dreifacherfolge wie früher sind zur Ausnahme geworden, in sieben Einzel-Rennen in diesem Winter gab es noch keinen einzigen. Die starken Norweger um Sieger Graabak, den Weltcup-Gesamtführenden Jan Schmid und Espen Andersen sind nicht nur im Einzel ebenbürtige Konkurrenten, sondern können das DSV-Team auch in Pyeongchang um Team-Gold ernsthaft herausfordern.

Nach der witterungsbedingten Absage des Weltcups im estnischen Otepää in der Vorwoche erfasste die Kombinierer ein Magen-Darm-Virus. „Mit der Vorgeschichte müssen wir halt schauen, wie unsere Athleten der Belastung von drei Rennen in drei Tagen standhalten“, sagte Weinbuch bereits vor den Wettkämpfen.

Dies zeigte sich am Freitag auch in der Loipe. Nach soliden Leistungen auf der Schanze waren Rydzek, Frenzel und Rießle Teil der Verfolgergruppe. Die eigentlich laufstarken DSV-Athleten konnten das Tempo aber nicht so diktieren, dass sie die führenden Norweger, von denen am Ende nur Graabak übrig blieb, noch einmal attackieren konnten.

Am Samstag geht es in Val di Fiemme mit einem Teamsprint weiter, am Sonntag treten die Kombinierer zu einem weiteren Einzel an. Rydzek, mit 357 Punkten inzwischen Weltcup-Zweiter, könnte dann Schmid (383) auch an der Spitze des Gesamtklassements angreifen.