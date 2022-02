Kombinierer Frenzel und Weber noch in Quarantäne

„Wir haben Manuel Faißt in der ersten Woche – obwohl er hier war – nicht starten lassen, weil wir eben gehofft haben, dass die anderen zwei rechtzeitig rauskommen“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch am Montag im chinesischen Zhangjiakou. „Jetzt sind sie immer noch nicht draußen, von daher haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir Terence Weber rausnehmen und Manuel Faißt dafür starten lassen.“

Die Regeln besagen, dass ein Athlet, der während der Winterspiele aus dem Team genommen und durch einen anderen Athleten ersetzt wurde, nicht mehr in die Mannschaft zurückkehren darf. Weber und Frenzel waren bei der Einreise positiv auf das Virus getestet worden.

Im Einzel von der Normalschanze, in dem Vinzenz Geiger aus Oberstdorf am vergangenen Mittwoch die Goldmedaille gewonnen hatte, war die deutsche Mannschaft nur mit drei statt vier Startern angetreten, um beiden eine Rückkehr zu ermöglichen. Neben Geiger waren Johannes Rydzek und Julian Schmid dabei gewesen. Für Frenzel ist die Chance auf einen Olympia-Start noch vorhanden.

Bei den Winterspielen stehen in dieser Woche noch zwei Entscheidungen in der Kombination an. An diesem Dienstag springen die Athleten zunächst von der Großschanze. Das anschließende Skilanglaufrennen über zehn Kilometer findet um 12.00 Uhr statt (ZDF und Eurosport). Am Donnerstag folgt zum Abschluss der Team-Wettkampf.

Bei den vergangenen Spielen in Pyeongchang 2018 hatte Frenzel zwei Goldmedaillen und einmal Bronze gewonnen. Insgesamt krönte er sich schon dreimal zum Olympiasieger. Weber wartet noch auf seine erste Olympia-Medaille und wird die Chance darauf frühestens in vier Jahren wieder erhalten. In dieser Saison ist der Sachse stark und neben Geiger der einzige Deutsche, der ein Weltcuprennen gewonnen hat.

