Kollision mit „Fußgänger“ / 16-jähriger wird schwer verletzt.

Zu diesem Zeitpunkt waren Arbeiter der Straßenmeisterei Daun am Fahrbahnrand mit Schneidearbeiten beschäftigt. Ein 16-jähriger Azubi stand währenddessen ordnungsgemäß mit Warnweste ausgestattet im Vorfeld und warnte herankommende Fahrzeugführer bezüglich der Gefahrenstelle im Verkehr. Aus noch nicht bekannten Gründen übersah jedenfalls ein ankommender PKW-Fahrer den jungen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Auszubildende wurde anschließend durch die Luft gewirbelt, wonach er hart aufprallte. Er erlitt Verletzungen am Kopf und im Bauchbereich, sowie an Armen und Beinen; er wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zwischenzeitlich, so heißt es aus dem Umfeld, sei er stabilisiert und außer Lebensgefahr.



Rückfragen bitte an:Polizeiinspektion Daun

Tel.: 06592-9626-0

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell