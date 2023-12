NFL

New Orleans

Kollision mit Football-Profi: Referee muss ins Krankenhaus

Das NFL-Spiel der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions (28:33) mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist von einem Unfall auf dem Spielfeld überschattet worden. Im zweiten Viertel der Partie wurde Schiedsrichter Nick Piazza an der Seitenlinie am Knie verletzt.