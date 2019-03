Kohlenmonoxid-Austritt – drei Bewohner in Lebensgefahr

Pforzheim

Eine tote Taube in einem Abgasrohr hat mutmaßlich eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration in einer Wohnung in Pforzheim verursacht. Drei Bewohner wurden am Abend bewusstlos gefunden. Sie wurden in Spezialkliniken gebracht, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Ein Polizeisprecher teilte mit, einer der drei Bewohner sei von Jemandem vermisst worden – und dieser habe die Polizei informiert. Die Beamten hätten sich dann einen Schlüssel beschafft, die drei Bewusstlosen gefunden und Feuerwehr und Rettungsdienst informiert.