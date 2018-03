Kölner Fehlstart: 0:1 in Braunschweig zum Auftakt

Der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat einen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Zum Auftakt verlor das neu formierte Team von Trainer Holger Stanislawski mit 0:1 (0:0) bei Eintracht Braunschweig.

Der Braunschweiger Mirko Boland (r) sorgt mit seiner Flanke für Gefahr im Kölner-Strafraum.

Foto: Peter Steffen – DPA

Das Tor vor 21 820 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Hamburger Straße schoss der Schweizer Neuzugang Orhan Ademi nur 20 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 68. Minute. «Das wird noch etwas dauern, die Saison geht wohl erst nach drei, vier Spieltagen los», hatte der neue FC-Coach Stanislawski vor dem Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder noch im Hinblick auf zahlreiche neue Spieler gesagt. Er behielt Recht. Zwar hatte der dreimalige deutsche Meister, der mit sechs neuen Spielern in der Startelf angetreten war, von Beginn an mehr Spielanteile. Torchancen konnten die Kölner aber kaum verbuchen.

Glück hatten sie in der 43. Minute, als Schiedsrichter Peter Gagelmann den Gastgebern einen klaren Foulelfmeter verweigerte. FC-Verteidiger Dominic Maroh hatte Eintracht-Kapitän Dennis Kruppke im Strafraum am Trikot gezogen.

Die Führung für die bis dahin nach vorne ebenfalls harmlose Eintracht nach einem Freistoß fiel etwas überraschend. Deniz Dogan köpfte den Ball noch unbedrängt an die Latte, ehe der gerade eingewechselte Ademi frei vor der neuen Kölner Nummer eins Timo Horn abstaubte. Gegen aufrückende Kölner gab es noch weitere hochkarätige Chancen, die die Niedersachsen aber allzu sorglos vergaben.