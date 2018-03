Köln verpasst ersten Saisonsieg: 1:1 gegen Sandhausen

Aus unserem Archiv

Köln

Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht in die Erfolgsspur gefunden. Am 2. Spieltag kam der neu formierte Bundesliga-Absteiger gegen den Aufsteiger SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.