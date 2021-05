Köln und Mülheim stehen im Finale der Herren

Bei den Damen wird es einen neuen deutschen Feldhockey-Meister geben, denn die Finalistinnen aus Düsseldorf und Mannheim warten noch auf den ersten Titel der Clubgeschichte. Bei den Herren kommt es am Sonntag in Mannheim zum West-Klassiker zwischen Vorrundenprimus Köln und Rekordchampion Mülheim.

Mannnheim (dpa). Die Herren von Rot-Weiss Köln und Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim sowie die Damen vom Düsseldorfer HC und dem Mannheimer HC bestreiten am Sonntag die Endspiele bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Mannheim.

Mülheim besiegte im Halbfinale den gastgebenden MHC mit 4:3 im Penaltyschießen. Die Entscheidung nach einem 2:2 nach 60 Minuten besorgte Nationalspieler Timm Herzbruch als zwölfter Schütze.

Köln hatte sich zuvor mit 6:4 (2:2) gegen den Berliner HC durchgesetzt. Die Domstädter erzielten im Schlussabschnitt drei Tore in etwas mehr als einer Minute und drehten so einen 2:4-Rückstand in eine 5:3-Führung. „Das war eine wahnsinnig krasse Teamleistung“, resümierte Kapitän Mats Grambusch. Die Treffer des Vorrunden-Spitzenreiters markierten die Nationalspieler Christopher Rühr (2) und Thies Prinz (2) sowie Florian Adrians.

Zuvor bei den Damen wurden beide Halbfinals erst im Penaltyschießen entschieden. Die Gastgeberinnen gewannen mit 4:3 gegen Rot-Weiss Köln, während Düsseldorf den Titelverteidiger Club an der Alster mit 3:2 bezwang. „Der DHC verteidigt richtig eklig, aber ich bin zuversichtlich“, sagte Mannheims Matchwinnerin Sonja Zimmermann. Für beide wäre es der erste Feldtitel der Clubgeschichte.

