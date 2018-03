Köllikers Zukunft soll beim DEB sein

Aus unserem Archiv

München

Bundestrainer Jakob Kölliker hat den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) in nur sieben Monaten überzeugt. Noch vor der WM in Finnland und Schweden hat sich DEB-Präsident Uwe Harnos weit aus dem Fenster gelehnt und dem Schweizer eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt.