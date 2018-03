Aus unserem Archiv

Debrecen

Brustschwimmer Marco Koch hat bei der Schwimm-EM in Ungarn die Silbermedaille über 200 Meter geholt. Der Darmstädter musste sich in Debrecen in 2:09,26 Minuten nur Weltmeister und Titelverteidiger Daniel Gyurta geschlagen geben. Der Ungar benötigte 2:08,60 Minuten.