Der Kreis schließt sich: Fast vier Monate und die komplette Hinrunde sind seit dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vergangen, in dieser Phase hat die TuS Koblenz eine wundersame Wandlung vollzogen. Ein himmelweiter Unterschied liegt zwischen dem, was die Schängel beim 1:4 zum Auftakt gegen den FV Engers ablieferten, und dem, was sie mittlerweile zu leisten imstande sind. Somit dürfte nach aktueller Lage im Rückspiel heute Abend um 19 Uhr am Wasserturm in Engers von einem Vergleich auf Augenhöhe die Rede sein.

Nach den indiskutablen ersten 90 Minuten der Saison und dem daraus resultierenden 1:4 machten nach dem Abpfiff noch in den Katakomben des Koblenzer Stadions schnell despektierliche Äußerungen die Runde. „Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (657 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.