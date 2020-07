Am Freitag, dem 17.07. 2020, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Mayener Straße in Koblenz zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Koblenz (ots). Am Freitag, dem 17.07.2020, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Mayener Straße in Koblenz zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 81-jähriger Mann aus Koblenz befuhr mit seinem schwarzen Mercedes die Trierer Straße in Richtung Mayener Straße. Im Begegnungsverkehr wartete eine 29-jährige Fahrerin aus Koblenz am Ende einer Linksabbiegerspur mit ihrem mit auffälligen roten und schwarzen Streifen lackierten Hyundai i10. Der Fahrer der schwarzen Mercedes-Limousine stieß vorne links mit dem Kleinwagen zusammen. Der Kleinwagen wurde quer über die Fahrbahn geschleudert und erheblich beschädigt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt bis zur Mariahilfstraße fort, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte. Hier hielt er seinen Wagen an. Passanten kümmerten sich um den älteren Herrn, bis Rettungsdienst und Polizei eintrafen. Der Unfallverursacher hatte offensichtlich gesundheitliche Probleme, die wahrscheinlich auch ursächlich für den Unfall waren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000,-EUR geschätzt. Der ältere Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Die Polizeiinspektion 2 bittet darum, dass sich Zeugen unter der Tel.-Nr. 0261 103-2910 melden.



