Die Entwürfe für die Bundesgartenschau 2029 in Lahnstein sind in weiten Teilen positiv aufgenommen worden. Was das Landschaftsarchitekturbüro Geskes.Hack in der Stadthalle vorgestellt hat, birgt die Chance, attraktive Freizeit- und Veranstaltungsbereiche für die Bürger der Stadt zu schaffen und die neu angelegten, aufgewerteten Parkanlagen dauerhaft zu einem Ziel für Gäste und Besucher aus nah und fern zu entwickeln. Denn so etwas wie die geplante Brücke für Fußgänger und Radfahrer an der Lahnmündung, verbunden mit den Aufenthaltsangeboten auf dem Hafenköpfchen, das ist schon einzigartig an Rhein und Lahn, dürfte Menschen in die Stadt bringen. Mal ganz abgesehen davon, dass sich hier auch Nieder- und Oberlahnsteiner näherkommen können.