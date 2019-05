Berlin

Koalitionsspitzen beraten Ausgang der Europawahl

Am Tag nach der Europawahl ist Kanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen von Union und SPD zur Analyse der Ergebnisse zusammengekommen. An dem Spitzentreffen im Kanzleramt nehmen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, der CSU-Vorsitzende Markus Söder sowie die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz teil. Auf der Tagesordnung dürfte das Vorgehen der Bundesregierung bei den anstehenden Verhandlungen über die wichtigsten EU-Spitzenposten in Brüssel stehen.