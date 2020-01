Berlin

Koalition plant Maßnahmen für Arbeitsmarkt und Landwirte

Die große Koalition will mit einem Maßnahmenbündel auf die Veränderungen in der Arbeitswelt, der Automobilbranche und dem Agrarbereich reagieren. Das geht aus einem Papier hervor, dass die Spitzen von CDU, CSU und SPD nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses veröffentlichten. Wichtig sei etwa eine mittelstands- und innovationsfreundliche Ausgestaltung des Steuerrechts. Deshalb solle der Abschreibungskatalog im Hinblick auf digitale Technologien überarbeitet werden. So wolle man dem schnellen technischen Wandel Rechnung tragen und Investitionsanreize setzen.