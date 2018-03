Aus unserem Archiv

Berlin

Die schwarz-gelbe Koalition hat in Aussicht gestellt, dass Einkünfte aus Ferienjobs bald nicht mehr auf Hartz-IV- Leistungen angerechnet werden. Dass die staatlichen Zahlungen an Langzeitarbeitslose gekürzt werden, wenn deren Kinder in den Schulferien ihr Taschengeld aufbessern, gehöre zu den «Ungereimtheiten» bei Hartz IV, räumte der CSU-Abgeordnete Paul Lehrieder ein. Lehrieder betonte, die Koalition strebe bis Mitte des Jahres eine umfassende Lösung an.