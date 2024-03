Knopfdruck statt Handsignal – Busch & Müller Turntec

Noch in diesem Jahr soll der Blinker am Fahrrad erlaubt werden. B&M hat dafür eine smarte Zubehörlösung in der Pipeline.

SP-X/Köln. Der Fahrradleuchten-Hersteller Busch & Müller hat ein neues Blinkersystem für E-Bikes namens Turntec entwickelt. Rund 200 Euro sollen die vier kleinen Blinker kosten, die über einen Wippschalter am Lenker gesteuert werden.

Für Pedelecs bietet Busch & Müller nun ein Blinkersystem an Foto: B&M

Das Set besteht aus zwei schlanken Kunststoffhalterungen, die am Gepäckträger und im Lenkerbereich montiert werden. Die länglichen Ausleger sind aus stabilem und flexiblem Gummi, so dass ein Abbrechen unwahrscheinlich ist. Das Richtungssignal wird durch kleine orangefarbene LED-Leuchtdioden gegeben. Das System ist für den Anschluss von 12-Volt-Batterien geeignet. Turntec verfügt über eine Fehlererkennung, die defekte oder falsch angeschlossene Blinker erkennt.

Neben dem Lenkergriff wird ein Schalter montiert, über den sich die Lenkerfunktion steuern lässt Foto: B&M

Die StVZO erlaubt die Verwendung von Bike-Blinkern derzeit nur an S-Pedelecs und mehrspurigen Fahrrädern und Fahrradanhängern. Die Verwendung eines Blinkers an einspurigen Pedelecs ohne Aufbau (bis 25 km/h) bleibt vom Gesetzgeber vorerst verboten. Das soll sich laut Verkehrsministerium aber noch in diesem Jahr ändern. Blinker an E-Bikes sollen dazu führen, dass Radfahrer ihre Fahrtrichtung häufiger anzeigen, was der Verkehrssicherheit insgesamt zugutekäme.

Auch im Lenkerbereich lassen sich die Blinklichter anbringen Foto: B&M

Mario Hommen/SP-X