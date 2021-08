Knoche heiß auf Unions Europacup-Rückkehr

„Die Vorfreude ist groß. Wir haben Bock auf den Wettbewerb. Wir wollen am Donnerstag eine gute Grundlage für das Rückspiel legen“, sagte der 29-Jährige in einer digitalen Medienrunde. Union tritt am Donnerstag (18.00 Uhr/Sport1) im Playoff-Hinspiel zur Europa Conference League bei Kuopio PS in der finnischen Hauptstadt Helsinki an. Der Gegner ist nach 19 Spieltagen Zweiter der finnischen Liga.

Geschätzt mindestens 300 Union-Anhänger werden auch im Olympiastadion von Helsinki dabei sein. Für das Rückspiel am 26. August im Berliner Olympiastadion können seit diesem Dienstag auch Fans Tickets erwerben, die nicht Dauerkartenkarten-Inhaber oder Union-Mitglieder sind. Maximal 25.000 Besucher sind in der Arena von Stadtrivale Hertha BSC zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-873640/2