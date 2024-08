Knie-OP: Bebou fällt in Hoffenheim länger aus

Anzeige

Zuzenhausen (dpa). Die TSG 1899 Hoffenheim muss in der neuen Bundesliga-Saison länger auf Stürmer Ihlas Bebou verzichten. Der 30 Jahre alte Fußball-Nationalspieler Togos wurde am Wochenende am Knie operiert, teilten die Kraichgauer vor dem ersten Punktspiel am Samstag gegen Holstein Kiel mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Bebou hatte sich vor dem Testspiel gegen den FC Fulham beim Aufwärmen verletzt und fehlte schon beim Pokalsieg der TSG bei den Würzburger Kickers. Über die Ausfalldauer machte der Club keine Angaben. Nach den Abgängen von Maximilian Beier und Wout Weghorst und der Verletzung Bebous hat Hoffenheim derzeit wenig Alternativen im Angriff. Zuletzt wurde aber der tschechische Nationalstürmer Adam Hlozek von Bayer Leverkusen verpflichtet.