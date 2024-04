Knicks bezwingen 76ers erneut: Ein Sieg fehlt noch

Die New York Knicks holen in der Playoff-Serie gegen die Philadelphia 76ers einen Auswärtssieg. Schon in der Nacht zu Mittwoch kann das NBA-Team um Isaiah Hartenstein Runde zwei perfekt machen.

Jalen Brunson (M) von den New York Knicks legt den Ball in den Korb. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Philadelphia (dpa) – Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist nur noch ein Sieg vom Einzug in die zweite Runde der NBA-Playoffs entfernt. Die New York Knicks gewannen 97:92 bei den Philadelphia 76ers und führen in der Playoff-Serie mit 3:1-Siegen.

Die Knicks lagen mehrfach zweistellig in Rückstand, kamen im Schlussviertel aber zurück und ließen die Gastgeber nach dem 82:81 nicht mehr vorbei. Zahlreiche vergebene Wurfgelegenheiten beider Mannschaften in den Schlussminuten hielten die Partie aber spannend bis zur letzten Sekunde.

Hartenstein kam wegen zu vieler Fouls kürzer zum Einsatz als in den Partien zuvor. Er beendete das Spiel mit acht Punkten, vier Rebounds und zwei Vorlagen in 28 Minuten auf dem Parkett. Sein Teamkollege Jalen Brunson überragte mit 47 Zählern und 10 Vorlagen. Bei den 76ers kam Star-Spieler Joel Embiid auf 27 Punkte. Bereits in der Nacht zu Mittwoch können die Knicks in einem Heimspiel den Einzug in die zweite Runde der Playoffs perfekt machen.