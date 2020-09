„ dieser Leitspruch der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung, passte sehr gut zu einer erneuten Fahrradfahrerkontrolle, die vergangene Woche am Fahrradweg in Alf stattfand. Aufgrund des schönen Wetters waren wieder zahlreiche Fahrradfahrer unterwegs. Von 100 kontrollierten Radlern waren 76 ohne Helm unterwegs. Unter diesen befanden sich auch Kinder mit Eltern, bei denen die Kinder einen Helm trugen und die Eltern als Vorbild leider nicht. Auch Personen die einen Helm trugen, aber dieser nicht richtig auf dem Kopf saß, wurden kontrolliert und ihnen das richtige Tragen des Helms erklärt. Allen Kontrollierten wurde das Risiko eines Sturzes mit teils massiven gesundheitlichen Folgen, die durch das Tragen eines Helms zum Teil vermeidbar gewesen wären, erläutert. Eine Broschüre der Deutschen Verkehrswacht “Ohne Helm tut´s weh!„ wurde den Kontrollierten ausgehändigt. Auch die Ortsbürgermeisterin von Alf, Miriam Giardini-Molzahn, befand die Aktion: “Ich trag´ Helm" als eine sehr gute und wichtige Aktion. Die Verkehrssicherheitsberaterin Nicole Herges wurde zudem von der Kreisverkehrswacht Cochem-Zell e.V. unterstützt.



